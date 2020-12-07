Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı! Yunanistan göçmenleri böyle ölüme terk etti
Son dakika haberi... Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
GÜNDEM DHA
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Haziran ayında bir Yunan sahil güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi.
Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı. Sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.
Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.