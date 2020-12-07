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Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı! Yunanistan göçmenleri böyle ölüme terk etti

Son dakika haberi... Ege'de gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı! Yunanistan göçmenleri böyle ölüme terk etti

Haziran ayında bir botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi.

Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı! Yunanistan göçmenleri böyle ölüme terk etti TÜRK İHA'LARI SANİYE SANİYE KAYIT ALTINA ALDI! YUNANİSTAN GÖÇMENLERİ BÖYLE ÖLÜME TERK ETTİ

Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı. Sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.

Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Güvenlik uzmanları, ölüme yaklaşan göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı. Düzensiz göçmenlerin lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar, insansız hava aracı (İHA) tarafından dakika dakika kaydedildi.

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