Başkan Erdoğan Papa’yı bu salonda ağırladı! Millet Kütüphanesi’nin kalbi: Cihannüma

Giriş: 01.12.2025 12:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo ile dünyanın en büyük 3. kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlemişti. Başkan Erdoğan o salondan dünyaya barış mesajları da vermişti. Toplantının ardından Cihannüma Salonu oldukça dikkat çekti. Arkadaşlarımız o görkemli salona gitti. İşte detaylar...
