01 Aralık 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan: Kardeşlik kuşağı planları bozacak
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de toplanan yoğun gündemli Kabine sona erdi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Başkan Erdoğan "Türkiye hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Hassas bir süreç yönetiyoruz. Tehditler karşısında boyun eğecek değiliz. Kardeşlik kuşağı asırlık planları bozacak." dedi.