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Yunanistan’daki deprem ne anlama geliyor? Türkiye’yi etkiler mi? Büyük Marmara depremini tetikler mi? A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 14:26
Güncelleme:03.03.2021 14:35
Son dakika haberi... Yunanistan’da meydana gelen 6,2'lik deprem ne anlama geliyor? Komşu'daki deprem Türkiye’yi etkiler mi? Büyük Marmara depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Yunanistan'da meydana gelen 6,2'lik deprem ne anlama geliyor? Komşu'daki deprem Türkiye'yi etkiler mi? Büyük Marmara depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Öziçer, "Bu bölgedeki her yerde buna benzer depremler üretebilecek potansiyelde olan faylara sahip." dedi.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Öziçer, "Bu düşünceyi tamamen bertaraf edebiliriz. Bu tamamen Yunanistan'a ait oraya bağımsız bir fayların oluşturduğu depremlerden bir tanesi ülkemizi etkileyecek bir durum yoktur." şeklinde konuştu.

Yunanistanda 6,2 büyüklüğünde deprem! YUNANİSTAN'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
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