Yunanistan Göç Bakanı’nın çirkin iftirasına Türkiye’den cevap: Suçlarını örtmeye çalışıyor

Yunanistan Türkiye’nin yardıma muhtaç göçmenlere yardım etmediğini iddia etti. Bu çirkin iftiraya cevap gecikmedi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı “Ege‘de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan Göç Bakanı’nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Devlet otoritelerine doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz.” dedi.

Yunanistan tarafından Midilli Adası doğusunda yardıma muhtaç göçmenlere Türkiye'nin yardım etmediği iftirası atıldı. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Devlet otoritelerine doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz." açıklaması yaptı.

İşte İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklama

"Yunanistan makamları tarafından 02 Aralık 2020 tarihinde Midilli Adası doğusunda Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin yardıma ihtiyaç duyduğu ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına yardım çağrısı yapılmasına rağmen bahse konu göçmen grubuna yardım edilmediği yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddialar yer almıştır. Bahse konu olaya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

02 Aralık 2020 tarihinde saat 04.14 'de düzensiz göçmen grubu tarafından Türk Sahil Güvenlik birimlerine gelen yardım çağrısı üzerine düzensiz göçmenlerin konum sorgulaması yapılarak bölgeye en yakın mevkideki Türk Sahil Güvenlik Botu(TCSG 907) derhal olay mahalline sevk edilmiş ve saat 05.10'da olay mahalline varan Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu göçmen botunun Yunan sularında olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede göçmen botuna yakın mevkide Yunan Sahil Güvenlik Botu bulunduğu görülmüş ve Bota çağrı yapılmış ancak herhangi bir yanıt alınamamıştır. Olay mevkiinin Yunanistan suları olması ve çağrılara cevap alınamaması nedeniyle olay mevkiine intikal edilememiş ve Türk Karasularında acil bir müdahale için saat 05.50'ye kadar hazır beklenmiştir.

İddia edildiğinin aksine bölgeye en yakın mevkideki Türk Sahil Güvenlik Botu ihbarın alınmasına müteakip süratle olay mahalline intikal etmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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