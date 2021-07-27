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Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor! Atina yönetimi hangi adaları silahlandırdı? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 16:42
Yunanistan, Doğu Ege adalarında silahlı kuvvet bulundurarak Lozan ve Paris antlaşmalarını açıkça ihlal ediyor. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Yunanistan devlet politikası haline getirdiği Türk düşmanlığını sahaya yansıtmak amacıyla anlaşmaları ayaklar altına alacak şekilde silahlanma yarışına girdi." ifadelerini kullandı.
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