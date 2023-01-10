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Yunan medyasında gündem Türk silahları! "Yeni Türk tehdidiyle nasıl başa çıkacağız?"

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Giriş: 10.01.2023 19:49
Türkiye savunma sanayii alanında attığı adımlar sonrası ürettiği savaş modelleriyle dünya genelinde adından söz ettiriyor. SİHA'lar ile Kızılelma dünya basınının büyük ilgisini çekerken Yunanistan ise üretilen her ürünü kendisine tehdit olarka görüyor. ATAK helikopterleri için "Yeni Türk tehdidi" başlığını atan Yunan gazeteleri, Kızılelma için ise "Nasıl başa çıkacağız" manşetini kullandı. İşte Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılı hikayesi...
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