Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı! Miçotakis her yenilgi sonrası silahlanma programı açıklıyor

Türkiye'nin dünya diiplomasisindeki büyüyen gücü ve Başkan Erdoğan Madrid'deki zaferi Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'i suçlayarak çarpıcı itiraflarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Madrid'den başarıyla döndüğünü belirten Çipras, "Miçotakis her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma programı açıklıyor" dedi.

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