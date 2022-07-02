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Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı! Miçotakis her yenilgi sonrası silahlanma programı açıklıyor

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Giriş: 02.07.2022 15:19
Güncelleme:02.07.2022 15:20
Türkiye'nin dünya diiplomasisindeki büyüyen gücü ve Başkan Erdoğan Madrid'deki zaferi Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, Miçotakis'i suçlayarak çarpıcı itiraflarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Madrid'den başarıyla döndüğünü belirten Çipras, "Miçotakis her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma programı açıklıyor" dedi.
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