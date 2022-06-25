25 Haziran 2022, Cumartesi
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Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonunun detayları A Haber'de
A Haber, Yunan casusun yakalandığı MİT operasyonunun detaylarına ulaştı. Önemli bilgiler A Haber canlı yayınından aktarıldı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Burada kalmayacak devamı gelecek" dedi.