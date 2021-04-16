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Yunan Bakanın planlı provokasyonu! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 14:33
Güncelleme:16.04.2021 15:04
Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namazın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunan Bakan Dendias'ın provokasyonu için "Bakanımız haddini bildirdi" diyen Başkan Erdoğan, AYM Başkanı'na da tepki gösterdi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’ın konuşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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