Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kalecik'teki kazanın ardından "Yük trenleri neden çarpıştı?" sorusu akıllara gelirken, A Haber muhabiri Rüya Akkuş olay yerinde son gelişmeleri aktardı.

Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş bölgeden son durumu şu sözlerle aktardı:

İki tren farklı istikametten geliyor. Kazanın olma sebebi ise aynı ray üzerinde olmaları. Bu yüzden de sabah 6:30 surlarında karşı karşıya geldiklerinde kafa kafaya çarpışıyorlar. Öncelikle şunu söyleyelim trenlerin her ikisi de yük treni olduğu için yolcu taşımacılığı yapmıyorlardı fakat trenlerde makinist ve yardımcı personel bulunuyordu. Bu yüzden de olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişi var ve onlar da makinistler. Yardımcı personeller de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TREN KAZASI NEDEN OLDU?

Tren kazası neden olduğu konusuna değinecek olursak bu konuyla ilgili olarak pek çok iddia var. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu söylemek mümkün o gerekli incelemeleri yapıyor. Yetkililerden olayın nasıl olduğuna dair bilgi alıyor. Bu hat üzerinde herhangi bir makas değiştirme istasyonu bulunmuyor. Yola çıkış anlarında farklı bir aksaklığın olması gerekiyor. Bu yüzden uzmanlar makas değiştirilmedi mi? iddiasını araştırmıyor. Diğer iddia ise şu acaba trenlerin çıkmış olduğunu istasyonlarında herhangi bir sinyalizasyon hatası mı oldu? geçmiş dönemde böyle bir hata olmuştu. İncelemeler sonrasında bu iddia netlik kazanacak.

Şu anda olay yerinde yaralılar yok. İncelemeler yapılıyor, kazanın asıl nedenini öğrenmeye çalışıyorlar?