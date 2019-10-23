YPG'li teröristleri bakın nasıl gösterdiler! Batı algı operasyonuna devam ediyor...

Dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında gelen Call of Duty'nin yeni versiyonunda bebek katili teröristler, ABD ile iş birliği yapan direniş militanları olarak gösterildi. Terör örgütü YPG militanları, savaşçı olarak gösterilip Batı kamuoyunda farklı bir algı yaratılmaya çalışıldığı görüldü.