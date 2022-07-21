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YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...

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Giriş: 21.07.2022 15:48
YKS tercihleri için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca kişi 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde tercih bildiriminde bulunacak. Üniversite tercihleri yaklaşırken, en çok merak edilenlerden biri de üniversite kontenjanları oldu. ÖSYM'nin ön bilgilendirme amaçlı yayımladığı kılavuz ile birlikte yükseköğretim programlarına ait kontenjanlar belli oldu. Bu kapsamda en çok dikkat çekenler arasında bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık ve psikoloji bölümleri oldu. İşte üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları...
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