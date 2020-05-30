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Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villası yıkılıyor |Video
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı. Özdil'in milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, dün ailenin anlaştığı işçilerce taşındı.