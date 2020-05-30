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Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villası yıkılıyor |Video

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Giriş: 30.05.2020 12:17
Güncelleme:30.05.2020 12:17
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı. Özdil'in milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, dün ailenin anlaştığı işçilerce taşındı.
Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villası yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villası yıkılıyor
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