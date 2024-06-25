Yılmaz Özdil’den CHP lideri Özgür Özel’e kibir eleştirisi! CHP’de kavga büyüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen haftadan bu yana en önemli gündem maddelerinden biri Özgür Özel'le, gazeteci Yılmaz Özdil arasında yaşanan polemik. Özgür Özel, Yılmaz Özdil'i eski bir köşe yazısı üzerinden eleştirip "Bidon kafalı" göndermesi yapmıştı. Ona cevap veren Yılmaz Özdil ise giderek sözlerinin şiddetini artırıyor. Özdil son olarak CHP liderini ekranlara düelloya çağırdı.

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