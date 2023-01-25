Yılın ilk MGK'sı toplandı! Başkan Erdoğan başkanlık ediyor

2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sınır ötesinde pençe serisi operasyonlar ele alınacak. 12 yıl sonra Suriye ile normalleşme süreci masada olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği MGK'da görüşülecek. Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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