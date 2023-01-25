25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yılın ilk MGK'sı toplandı! Başkan Erdoğan başkanlık ediyor

Yılın ilk MGK'sı toplandı! Başkan Erdoğan başkanlık ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2023 16:29
2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sınır ötesinde pençe serisi operasyonlar ele alınacak. 12 yıl sonra Suriye ile normalleşme süreci masada olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği MGK'da görüşülecek. Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MGK gündeminde neler var?
MGK gündeminde neler var?
5,4’lük deprem ne anlama geliyor?
5,4’lük deprem ne anlama geliyor?
6’lı masa karışacak! CHP’de kritik toplantı
6'lı masa karışacak! CHP'de kritik toplantı
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe!
Saldırı girişimindeki teröristlere darbe!
CHP yönetiminin HDP sempatisi!
CHP yönetiminin HDP sempatisi!
Cesaretiyle şahlanan bir gelecek
Cesaretiyle şahlanan bir gelecek
Bodrum Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
Bodrum Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması
6’lı masa öncesi CHP’de kritik toplantı
6'lı masa öncesi CHP'de kritik toplantı
HDP’nin ’dava ertelensin’ talebi! Flaş gelişme
HDP'nin 'dava ertelensin' talebi! Flaş gelişme
Ucuz tiyatro! Hedef Türkiye’ye kaybettirmek
Ucuz tiyatro! Hedef Türkiye'ye kaybettirmek
A Haber’den özür diledi
A Haber'den özür diledi
Batı’nın gerçek yüzü
Batı’nın gerçek yüzü
Daha Fazla Video Göster