25 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yılın ilk MGK'sı toplandı! Başkan Erdoğan başkanlık ediyor
2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sınır ötesinde pençe serisi operasyonlar ele alınacak. 12 yıl sonra Suriye ile normalleşme süreci masada olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği MGK'da görüşülecek. Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.