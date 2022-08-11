YİK sonrası flaş açıklama ve Avrupa'ya uyarı | Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'na başkanlık etti. YİK sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun ele alınan konulara dair yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Saat 16:30'da başlayan kritik toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantı sonrası alınan kararlara dair açıklama geldi.

İŞTE YAZILI AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle;

"(YİK Toplantısına ilişkin) Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunmuşlardır.

AVRUPA'YA "ETNİK VE DİNİ FANATİZM" UYARISI

Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, Avrupa'daki ülkemiz aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek, Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirmiştir.

"AVRUPA VATANDAŞLARIMIZIN EN İNSANİ TALEPLERİNE BİLE SIRTLARINI DÖNÜYOR"

Cumhurbaşkanımız, "Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır." değerlendirmesinde bulunmuştur.

"AVRUPA TÜRKİYE'YE KARŞI RİYAKARLIK İÇİNDE"

Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakâr tutuma işaret etmişlerdir."