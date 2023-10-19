19 Ekim 2023, Perşembe
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Yeter dön artık yüzünü… Acının sembolü: HANZALA! İşte hikayesi
Filistinli karikatürist Naci el Ali'nin kaleminden çıkan Hanzala karakteri, savaşın çocuklarının yaşadığı acıyı, zulmü, İslam dünyasının katil İsrail'in barbarca katliamlarına karşı sessizliğini ifade ediyor. Hanzala, yüzünü hiç dönmüyor ve hep 10 yaşında. Hanzala, Filistin'deki işgalin biteceği gün, o da yüzünü dönecek... İşte Hanzala’nın hikayesi…