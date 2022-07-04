Yeşil alan sözüyle şov yapan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na sert tepki: Kuşadası bu yalanı affetmez

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde bulunan Tariş alanının ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için referanduma gidildi. Feferandumla ‘yeşil alan’ yapılmasına karar verilen araziye belediye binası yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepki sürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan AK Parti Kuşadası Gençlik Koları Başkanı Özcan Özcan değerlendirdi.

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