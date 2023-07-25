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Yerli ve milli silahlar IDEF'te görücüye çıkıyor! Savunmanın gözdeleri gösteriye hazır

AA
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Giriş: 25.07.2023 09:45
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı olan IDEF 16'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 120 bin metrekarelik alanda düzenlenecek olan fuar 4 gün sürecek. Savunma sanayisinin gözde ürünlerinin vitrine çıkacağı fuar, yerli ve yabancı on binlerce kişiyi ağırlayacak.
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