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Yerli ve milli medyayı tehdit eden Kılıçdaroğlu’na A Haber’den tarihi cevap

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Giriş: 11.01.2021 23:12
Güncelleme:11.01.2021 23:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber’i hedef alarak yerli ve milli medyayı susturma gayretine girişmişti. A Haber’den Kılıçdaroğlu’na tarihi bir cevap geldi. Memleket Meselesi programında 15 Temmuz iddianamesinde FETÖ’cülerin A Haber itiraflarına yer verildi. Darbeciler, ‘’Ben A Haber kanalına gideceğimi bilmiyordum, zaten araç trafik yoğunluğundan dolayı geri dönüp kışlaya geldi. Bizde ağaçlık bölgede beklemeye devam ettik. Hücum yeleği olan, isimlerini bilmediğim 4-5 tane rütbeli nizamiyenin önünde bekliyordu. Bir araba gelip onları aldı ve içlerinden bir tanesi ‘A Haber’i basmaya gidiyoruz’ dedi ve araca binerek ayrıldılar.’’ itiraflarında bulunmuştu. A Haber Sunucusu Haktan Uysal, eli kanlı darbecilerin tehditlerini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu’nun ipe sapa gelmez sözlerinin A Haber’i korkutmayacağını belirtti.
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