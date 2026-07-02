NATO'da ABD'den sonra 2. büyük ordu Türkiye'nin

NATO liderler zirvesi öncesinde gözler Ankara'ya çevrildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki dev adımları ve İHA/SİHA teknolojisindeki küresel başarısı, Financial Times başta olmak üzere Avrupa basınında geniş yer buldu. Zirve marjında savunma sanayisinin ana gündem maddesi olması beklenirken, Batılı ülkelerin Türk mühendisliğine ve üretim kapasitesine olan hayranlığı dikkat çekti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Avrupa kulislerindeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin yükselen gücünü aktardı.