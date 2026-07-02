Çin Büyükelçisi'nden A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye ve Çin ortak geleceğe yürüyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı "Çin'in Yönetimi" kitabının 5. cildi, Ankara'da düzenlenen görkemli bir programla tanıtıldı. Diplomasiden sanata, siyasetten akademi dünyasına kadar pek çok önemli ismin katıldığı törende, Türkiye ve Çin arasındaki stratejik iş birliğinin kültürel ve düşünsel boyutu masaya yatırıldı. Programın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, iki ülkenin benzer kalkınma süreçlerinden geçtiğini vurgulayarak dostluk mesajı verdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in dünya genelinde büyük ilgi gören "Çin'in Yönetimi" serisinin 5. cildi için Ankara'da özel bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Türk ve Çin iş dünyasının yanı sıra siyaset ve sanat camiasının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel etkileşimin artırılması ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesine yönelik mesajlar ön plana çıktı.

"ÇİN SİYASİ YAŞAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ESER"

Programın sonunda A Haber mikrofonlarına konuşan Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'in Yönetimi kitabının 5. cildinin tanıtımını yapıyoruz. Bu kitap aslında Çin siyasi yaşamında çok önemli bir iştir ve şimdi bugün burada tanıtım toplantısını birlikte düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. Kitabın iki ülke arasındaki fikirsel köprüleri güçlendireceğini belirten Büyükelçi, bu tür yayınların diplomatik ilişkileri destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM VE ORTAK KALKINMA VURGUSU

Türkiye ve Çin'in benzer kalkınma süreçlerinden geçtiğine ve her iki ülkenin de küresel arenada yükselen bir grafik çizdiğine dikkat çeken Büyükelçi Xuebin, "Çin ve Türkiye'nin kültürel ve medeni değiş tokuşu için bu kitap çok önemli bir halkadır. Aynı zamanda iki ülke de kalkınma dönüşümünden geçiyor. Çok önemli bir dönüşüm sürecindeyiz. Türkiye de ulusal kalkınma, halkın refah seviyesini artırma ve uluslararası statüsünü güçlendirme konusunda çok zengin tecrübeler biriktirmiştir. Bu toplantı vesilesiyle karşılıklı anlayışımızı daha da derinleştirebilir ve iş birliğimize yeni bir ivme kazandırabiliriz" sözleriyle tecrübe paylaşımının önemine işaret etti.

MEDENİYETLER ARASI İLETİŞİM KÖPRÜSÜ

Programda söz alan Turkuvaz Medya Dergiler Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise China Today Türkiye ile yürütülen stratejik iş birliğinin önemine değindi. Gebeş, "Turkuvaz Medya ve China Today Türkiye olarak Çin Uluslararası İletişim Grubu ile yürüttüğümüz çalışmaların temelinde tam olarak bu anlayış yer almaktadır. China Today Türkiye'yi hazırlarken amacımız hiçbir zaman metinleri sadece bir dilden diğerine çevirmek olmadı. Asıl hedefimiz Çin'in hikayelerini Türk okurlarının anlayabileceği, hissedebileceği ve kendi hayatlarıyla ilişkilendirebileceği bir şekilde anlatmaktı" diyerek kültürel etkileşimin derinliğine vurgu yaptı.

KÜLTÜREL YAYINCILIKLA GÜÇLENEN BAĞLAR

Etkinlik boyunca yapılan konuşmalarda, Türkiye ile Çin arasında son yıllarda ivme kazanan diplomatik ve ekonomik temasların, kültürel yayıncılık ve düşünce alanındaki iş birlikleriyle daha da kalıcı hale geleceği vurgulandı. Program, Büyükelçi Xuebin ve katılımcıların günün anısına gerçekleştirdiği kitap takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.