İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan ve milletimizden özür dilemelidir

ÖMER ÇELİKTEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine yanıt geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir.



Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile kavga etmektedir.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır.

Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır."