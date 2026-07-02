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Tokat’ın yöresel lezzeti ‘Bat’

Tokat'ta yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti 'Bat', eşsiz tadıyla damaklarda iz bırakıyor. A Haber Muhabiri Murat Onur, kentin bu geleneksel yemeği ve tarifine dair detayları aktardı.

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