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Giriş Tarihi:
02 Temmuz 2026 17:08
Son Güncelleme:
02 Temmuz 2026 17:21
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YAZI
Tokat’ın yöresel lezzeti ‘Bat’
Tokat'ta yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti 'Bat', eşsiz tadıyla damaklarda iz bırakıyor. A Haber Muhabiri Murat Onur, kentin bu geleneksel yemeği ve tarifine dair detayları aktardı.
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