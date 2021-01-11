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İşçiyi, iş dünyasını ve memuru tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden video

CHP'deki tek adamlığını sürdüren  ile yönetim kadrosu işçiyi, iş dünyasını ve memuru yönelik tehditkar ifadeleri ağzından düşürmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ekibinin "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız. İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi tehditlerini inkar ederken, ortaya çıkan görüntüler CHP Genel Başkanının yalanını gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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İşçiyi, iş dünyasını ve memuru tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden video

Partisine oy vermeyen memuru, çiftçiyi eden CHP'nin tek adamı , 'AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız.

Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacağız.' Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey ağzımızdan hiç çıkmadı. Demokrasiyi bu ülkede koşulsuz savunan tek partiyiz, Sayın Erdoğan bunu iyi bil." dedi.

YALANI ORTAYA ÇIKTI

makinesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası çok geçmeden çürüdü.

Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız.

İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi tehditler, ortaya çıkan görüntülerle açık edildi.

İşçiyi, iş dünyasını ve memuru tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden video İŞÇİYİ, İŞ DÜNYASINI VE MEMURU TEHDİT EDEN CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI İFŞA EDEN VİDEO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kemal Kılıçdaroğlu millet iradesine en büyük saygısızlığı yaptı CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: KEMAL KILIÇDAROĞLU MİLLET İRADESİNE EN BÜYÜK SAYGISIZLIĞI YAPTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan ve milletimizden özür dilemelidir İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN VE MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı ifadesine sert tepki SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NUN "SÖZDE CUMHURBAŞKANI" İFADESİNE SERT TEPKİ

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