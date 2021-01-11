İşçiyi, iş dünyasını ve memuru tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden video

Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacağız.' Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey ağzımızdan hiç çıkmadı. Demokrasiyi bu ülkede koşulsuz savunan tek partiyiz, Sayın Erdoğan bunu iyi bil." dedi.