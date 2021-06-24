Yerli aşı Turkovac'a yoğun ilgi! Gönüllü uygulaması sürüyor

Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac için Faz-3 çalışmasının yürütüldüğü merkezlerden Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü uygulamasına devam edildi. PCR testi pozitif olmayan kişilerin gönüllü olabileceğini belirten Doç. Dr. Aslan, "Aşılanmamış, hastalığı geçirmeyen ve bu aşıyı olmak isteyen kişilerin başvurması gerekiyor. Çalışma için başlangıçta tahmin edilen kişi sayısı var. Kişi sayısına ulaşıldığında bu aşıda Faz-3 çalışması sonlanmış olacak" dedi. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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