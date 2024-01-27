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Yer testlerinde sorun yok! Kaan ne zaman uçacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 17:00
Milli Muharip Uçak Kaan artık uçuş için gün sayıyor. Uçağın tüm statik ve sistem testleri tamamlanarak uçuşa elverişli hale getirildi. Yerli savaş uçağının mart ayı bitmeden uçacağı belirtildi.
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