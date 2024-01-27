Yer testlerinde sorun yok! Kaan ne zaman uçacak?

Milli Muharip Uçak Kaan artık uçuş için gün sayıyor. Uçağın tüm statik ve sistem testleri tamamlanarak uçuşa elverişli hale getirildi. Yerli savaş uçağının mart ayı bitmeden uçacağı belirtildi.

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