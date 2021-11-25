Yenilik Partisi Genel Başkanı: CHP 15 Temmuz'u önceden biliyordu dedi ve 14'üncü katı işaret etti

CHP'ye tepki göstererek ve kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerden yere vuran Öztürk Yılmaz, "CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi." ifadelerine yer verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine ilişkin ise flaş bir açıklama yapan Yılmaz, 14. katı işaret ederek CHP'de gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü belirtti ve "CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu" dedi.

SON DAKİKA: CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz kalleş darbe girişiminden CHP'nin önceden haberdar olduğunu iddia eden Yılmaz, Genel Merkez'deki 14'üncü katı işaret etti.

14'ÜNCÜ KAT VURGUSU!



TVNET'te bir programa katılan ve "CHP'nin en üst düzey sıralarında yer aldınız. Ne gördünüz? Neden ayrılma kararı aldınız?" sorusuna yanıt veren Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı.

Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları şu şöyle;

"Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben 'neden iktidar olamıyoruz' diye sorduğumda cevap alamıyorsun. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır.

HER ŞEY 14'ÜNCÜ KATTA DÖNÜYOR: 15 TEMMUZ'U BİLİYORLARDI



Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve orada hakimiyet kurması. 'FETÖ'cüleri ihraç et, bunları ihraç etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. Başından beri uyardım onu. CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ YALANI



Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz yalanı da akıllara geldi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti. Halk hainlere karşı dururken Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi Türkiye hafızasına kazınmıştı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay hafızamızı sınayan bir açıklamada bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele verdiğini iddia etti.