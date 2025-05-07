07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Yenilenebilir Enerji Yatırımları | Başkan Erdoğan: Akkuyu ile farklı lige yükseldik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, “Dünya büyüyor ve enerji talebi artıyor. Enerji kaynaklarına erişim rekabeti artıyor. Akkuyu ile farklı lige yükseldik. Gabar keşfi makus tarihimizi değiştirdi.” dedi.