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Yenilenebilir Enerji Yatırımları | Başkan Erdoğan: Akkuyu ile farklı lige yükseldik

Yenilenebilir Enerji Yatırımları | Başkan Erdoğan: Akkuyu ile farklı lige yükseldik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 07.05.2025 15:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, “Dünya büyüyor ve enerji talebi artıyor. Enerji kaynaklarına erişim rekabeti artıyor. Akkuyu ile farklı lige yükseldik. Gabar keşfi makus tarihimizi değiştirdi.” dedi.
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Yenilenebilir Enerji Yatırımları | Başkan Erdoğan: Akkuyu ile farklı lige yükseldik
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