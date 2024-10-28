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“Yenidoğan Çetesi” soruşturması genişliyor! Abdurrahman Şimşek A Haber'de açıkladı: Toplamda 350 başvuru var

“Yenidoğan Çetesi” soruşturması genişliyor! Abdurrahman Şimşek A Haber'de açıkladı: Toplamda 350 başvuru var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:53
"Yenidoğan Çetesi" hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Şüpheliler arasında geçen telefon görüşmeleri iddianameye itiraf niteliğinde ekleniyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, A Haber canlı yayınında soruşturma ile ilgili detayları aktardı. Şimşek, "Net rakamları açıklıyorum. Bu sabah Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında üst düzey yetkililerle görüştüm. Çocuklarının öldüğü iddiasıyla tam 250 başvuru olmuş İstanbul’dan. 50’sini yetkisizlikle İstanbul’un farklı noktalarında olduğu için yollayacaklar başka adliyelere. CİMER’den de 100 başvuru var. Toplamda 350 başvuru var." dedi.
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