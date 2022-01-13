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Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 13:28
Yeni Zigana Tüneli'nde ilk ışık göründü. Proje çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.
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