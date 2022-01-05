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Yeni yılla birlikte İBB’de yeni işçi kıyımları! İSPARK ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de işçiler çıkarılıyor

A Haber
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Giriş: 05.01.2022 13:48
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yine işçi kıyımı haberleri geliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Nilüfer, "Sendika ile İBB arasındaki görüşmeler kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre devam ediyor. İBB’nin bu hatasından dönmesini istiyorlar." dedi.
İBB’de yeni işçi kıyımları! İBB'DE YENİ İŞÇİ KIYIMLARI!

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