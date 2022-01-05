Yeni yılla birlikte İBB’de yeni işçi kıyımları! İSPARK ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de işçiler çıkarılıyor

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yine işçi kıyımı haberleri geliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Nilüfer, "Sendika ile İBB arasındaki görüşmeler kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre devam ediyor. İBB’nin bu hatasından dönmesini istiyorlar." dedi.

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