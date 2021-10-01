01 Ekim 2021, Cuma
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Yeni yasama döneminde gündemde neler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan A Haber'e özel açıklamalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün özel oturumla açılıyor. Peki yeni yasama döneminde gündemde neler olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, A Haber canmlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ala, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışması konusunda "Muhalefetin politika üretememelerinin sonucu bu." ifadelerini kullandı.