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Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor! Dev projenin ekonomiye katkısı ne olacak? Özellikleri neler?

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 10:25
Türkiye’nin 57’inci havalimanı Tokat Havalimanı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Bölgenin ticaret, turizm ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Melih Naci Ağaoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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