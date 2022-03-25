Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor! Dev projenin ekonomiye katkısı ne olacak? Özellikleri neler?

Türkiye’nin 57’inci havalimanı Tokat Havalimanı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Bölgenin ticaret, turizm ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Melih Naci Ağaoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN