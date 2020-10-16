Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!

Son dakika haberine göre Yeni İstihdam Paketi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var." dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi ekonomik piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Bununla ilgili vergi talep edilmeyecek.

Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır.

Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma ile ilgili çalışmalarımız var."