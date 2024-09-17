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Yeni gelişme ilk kez ve sadece A Haber'de! Cinayete dair kritik raporun ne zaman tamamlanacağı belli oldu

Yeni gelişme ilk kez ve sadece A Haber'de! Cinayete dair kritik raporun ne zaman tamamlanacağı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 14:49
Narin Güran cinayetinde soruşturma sürerken önemli ayrıntılar ortaya çıkıyor. Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme cumaya kadar bitiyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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