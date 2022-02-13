13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni DEAŞ senaryosu mu hazırlanıyor?

Yeni DEAŞ senaryosu mu hazırlanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2022 09:06
2014 yılından bu yana örtülü işgaller için kullanılan terör örgütü DEAŞ, Suriye'de PKK'nın kontrol ettiği cezaevine baskınla yeniden gündeme geldi. ABD'nin İdlib'de DEAŞ liderine yönelik operasyonları, içinde DEAŞ'ın olduğu yeni bir senaryonun kurgulandığına ilişkin soruları gündeme getirdi. İşte adım adım DEAŞ kurgusunun perde arkası...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi
Yeni DEAŞ senaryosu mu hazırlanıyor?
Yeni DEAŞ senaryosu mu hazırlanıyor?
6 muhalefet partisi yuvarlak masada
6 muhalefet partisi yuvarlak masada
Fiyat farkının sebebi ne?
Fiyat farkının sebebi ne?
HDP’den tepki: Biz niye yokuz?
HDP'den tepki: Biz niye yokuz?
Dışişleri Bakanlığı’ndan seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı’ndan seyahat uyarısı
Rus denizaltısı Boğaz’dan geçti
Rus denizaltısı Boğaz’dan geçti
Yeni yatırımlar bölgeye ivme kazandıracak!
Yeni yatırımlar bölgeye ivme kazandıracak!
’Hamam böceği’ operasyonu: 12 gözaltı
'Hamam böceği' operasyonu: 12 gözaltı
Halil Falyalı cinayetinde 6 kişi sorguda
Halil Falyalı cinayetinde 6 kişi sorguda
Evlat nöbetine katılım artıyor!
Evlat nöbetine katılım artıyor!
6 partili ittifakta derin uyuşmazlıklar!
6 partili ittifakta derin uyuşmazlıklar!
Daha Fazla Video Göster