13 Şubat 2022, Pazar
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Yeni DEAŞ senaryosu mu hazırlanıyor?
2014 yılından bu yana örtülü işgaller için kullanılan terör örgütü DEAŞ, Suriye'de PKK'nın kontrol ettiği cezaevine baskınla yeniden gündeme geldi. ABD'nin İdlib'de DEAŞ liderine yönelik operasyonları, içinde DEAŞ'ın olduğu yeni bir senaryonun kurgulandığına ilişkin soruları gündeme getirdi. İşte adım adım DEAŞ kurgusunun perde arkası...