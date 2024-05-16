Yeni bir darbe kumpası mı kuruldu? FETÖVARİ taktikler ve teknikler...

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Dosyada "m-7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği "Devlete yönelik kumpas iddiaları" derinleşti. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 emniyet müdürü dahil 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltında alındığı bilgisi geldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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