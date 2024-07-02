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Yeni bakanlar TBMM’de böyle yemin etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 16:39
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TBMM'de yemin etti.
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Yeni bakanlar TBMM’de böyle yemin etti
Yeni bakanlar TBMM’de böyle yemin etti
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