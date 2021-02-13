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Yeni anayasa hazırlık süreci 4 aşamadan oluşacak! Muhalefet yeni anayasaya nasıl yaklaşıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2021 10:30
Güncelleme:13.02.2021 10:30
Yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili süreç başlamış durumda. AK Parti, hazırlık sürecinin 4 aşamadan oluşacağını açıkladı. Cumhur İttifakı’nın kurmayları önümüzdeki süreçte bir çalışma yürütecek. Peki hangi parti nasıl bir tavır alacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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