Yeni anayasa hazırlık süreci 4 aşamadan oluşacak! Muhalefet yeni anayasaya nasıl yaklaşıyor?

Yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili süreç başlamış durumda. AK Parti, hazırlık sürecinin 4 aşamadan oluşacağını açıkladı. Cumhur İttifakı’nın kurmayları önümüzdeki süreçte bir çalışma yürütecek. Peki hangi parti nasıl bir tavır alacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.