Yeni Anayasa çalışmaları! Başkan Erdoğan Yeni Anayasa Sempozyumu'na katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Yeni Anayasa Sempozyumu'na katılacak önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca AK Parti MYK toplantısı da yapılacak bugün. Hangi başlıklar var masada? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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