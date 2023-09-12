12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni Anayasa çalışmaları! Başkan Erdoğan Yeni Anayasa Sempozyumu'na katılacak

Yeni Anayasa çalışmaları! Başkan Erdoğan Yeni Anayasa Sempozyumu'na katılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2023 08:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Yeni Anayasa Sempozyumu'na katılacak önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca AK Parti MYK toplantısı da yapılacak bugün. Hangi başlıklar var masada? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Anayasa çalışmaları!
Yeni Anayasa çalışmaları!
CHP’li Yavaş’ın belediyecilik rezaleti!
CHP'li Yavaş'ın belediyecilik rezaleti!
Başkan Erdoğan’dan Libya’ya taziye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Libya'ya taziye mesajı!
İmamaoğlu Akşener’den görüşme isteyecek
"İmamaoğlu Akşener'den görüşme isteyecek"
Eski CHP’li Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba açıklama
Eski CHP'li Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba açıklama
İmamoğlu’na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun
İmamoğlu'na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun
CHP’deki rüşvet kavgasında istifa firesi!
CHP'deki rüşvet kavgasında istifa firesi!
“350 milyon olan İSKİ’nin borcunu 13 milyar 750 milyona çıkardınız”
“350 milyon olan İSKİ’nin borcunu 13 milyar 750 milyona çıkardınız”
İYİ Partili Ayhan Erel’den ’’İzmir’’ çıkışı!
İYİ Partili Ayhan Erel'den ''İzmir'' çıkışı!
Kılıçdaroğlu’nu aday göstermeyin!
"Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin!"
Ermenistan’a Azerbaycan uyarısı
Ermenistan’a Azerbaycan uyarısı
Öztrak EOKA skandalını savundu
Öztrak "EOKA" skandalını savundu
Daha Fazla Video Göster