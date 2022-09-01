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Yeni adli yıl açılış töreni! Başkan Erdoğan: Avukatlık kanununu yenilemek istiyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.09.2022 15:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirme yapacağız. Gündemimizin başında avukatların sorunlarının çözümü var. Avukatlık Kanununu yenilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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