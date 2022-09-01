01 Eylül 2022, Perşembe
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Yeni adli yıl açılış töreni! Başkan Erdoğan: Avukatlık kanununu yenilemek istiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirme yapacağız. Gündemimizin başında avukatların sorunlarının çözümü var. Avukatlık Kanununu yenilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.