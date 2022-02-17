17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yemek yerken teknolojik cihaz kullanmak tehlikeli mi?

Yemek yerken teknolojik cihaz kullanmak tehlikeli mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2022 15:52
Obezitenin en büyük nedenlerinden biri hareketsizlik. Uzmanlar teknoloji bağımlılığının da riski artırdığını söyledi ve "Ekran karşısında yemek yemeyin.” diye uyardı. Uzman diyetisyen Nida Acar, obezitesi olan kişilerde kansere yakalanma riskinin arttığını söyledi. Acar, sıvı tüketimi ve egzersizin önemine de dikkati çekiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Uzmanlar uyardı! Sakın yapmayın
Uzmanlar uyardı! Sakın yapmayın
Bombalı eylemlerin sorumlusu yok edildi
Bombalı eylemlerin sorumlusu yok edildi
Yunanistan ateşle oynuyor!
Yunanistan ateşle oynuyor!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erdoğan’dan marketlerin fırsatçılığına sert tepki!
Erdoğan'dan marketlerin fırsatçılığına sert tepki!
Suda indirim müjdesi
Suda indirim müjdesi
Ahmet Erdoğan’a veda
Ahmet Erdoğan'a veda
İki aile daha evlat nöbetine katıldı
İki aile daha evlat nöbetine katıldı
Dokunulmazlığı kalkacak mı?
Dokunulmazlığı kalkacak mı?
Doğalgaz yardımı başvuruları yarın!
Doğalgaz yardımı başvuruları yarın!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster