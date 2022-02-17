Yemek yerken teknolojik cihaz kullanmak tehlikeli mi?

Obezitenin en büyük nedenlerinden biri hareketsizlik. Uzmanlar teknoloji bağımlılığının da riski artırdığını söyledi ve "Ekran karşısında yemek yemeyin.” diye uyardı. Uzman diyetisyen Nida Acar, obezitesi olan kişilerde kansere yakalanma riskinin arttığını söyledi. Acar, sıvı tüketimi ve egzersizin önemine de dikkati çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN