ABD ile İran arasında diplomasi trafiği hızlandı! Hedef ateşkes ve nükleer müzakerelerin yeniden başlaması

ABD'de seçimlerin Demokratların lehine sonuçlanmasının ardından, Washington ile Tahran arasında yeni bir ateşkes sağlanması için diplomasi trafiğinin hızlandığı belirtildi. ABD basını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in son iki haftadır İran ile yürütülen dolaylı görüşmelere katıldığını öne sürdü. Diplomatik temasların amacının ateşkes sağlamak ve nükleer müzakereleri yeniden başlatmak olduğu ifade edildi.