Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı! Soruşturma başlatıldı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte o görüntüler... .

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