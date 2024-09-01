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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı! Soruşturma başlatıldı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı! Soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 22:04
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte o görüntüler... .
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