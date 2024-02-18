Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM’den tepki çeken kararlar!

FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ancak Danıştay'ın kararıyla göreve iade edilen 450 hakim-savcıdan 387'sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Bu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlattı.Tartışılan yargı kararları hakkında uzman isimler A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundular.

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