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Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM'den tepki çeken kararlar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 23:23
FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ancak Danıştay'ın kararıyla göreve iade edilen 450 hakim-savcıdan 387'sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Bu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlattı.Tartışılan yargı kararları hakkında uzman isimler A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundular.
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Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM’den tepki çeken kararlar!
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