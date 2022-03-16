Yaptırım uygulanan Rus Oligarklar’ın serveti 118 milyar dolar

ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus Oligarklar, ağırlıklı olarak enerji, çelik, kimya, bankacılık ve havacılık sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor. Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, Gennady Timçenko ve Roman Abramoviç bulunuyor.