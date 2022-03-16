16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yaptırım uygulanan Rus Oligarklar’ın serveti 118 milyar dolar

Yaptırım uygulanan Rus Oligarklar’ın serveti 118 milyar dolar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2022 15:40
ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus Oligarklar, ağırlıklı olarak enerji, çelik, kimya, bankacılık ve havacılık sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor. Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, Gennady Timçenko ve Roman Abramoviç bulunuyor.
İşte Rus Oligarklar’ın serveti!
İşte Rus Oligarklar’ın serveti!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sanatçılar neden sessiz?
Sanatçılar neden sessiz?
’’Montrö sözleşmesini uygulayacağız’’
''Montrö sözleşmesini uygulayacağız''
Kurtulmuş’tan A Haber’e özel açıklamalar
Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Savaş gıda arzını nasıl etkiledi!
Savaş gıda arzını nasıl etkiledi!
Kanserli ağaçlar nasıl kurtarılıyor?
Kanserli ağaçlar nasıl kurtarılıyor?
Dere ve baraj havzalarında taşkın uyarısı!
Dere ve baraj havzalarında taşkın uyarısı!
Sumi’de yıkım görüntülendi!
Sumi’de yıkım görüntülendi!
Türkiye’ye son 8 gün 5. Lider!
Türkiye’ye son 8 gün 5. Lider!
Kiev kapısında taktik savaşı
Kiev kapısında taktik savaşı
A Haber gözlerin çevrildiği Kırım’da!
A Haber gözlerin çevrildiği Kırım'da!
Daha Fazla Video Göster