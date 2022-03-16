16 Mart 2022, Çarşamba
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Yaptırım uygulanan Rus Oligarklar’ın serveti 118 milyar dolar
ABD, AB ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus Oligarklar, ağırlıklı olarak enerji, çelik, kimya, bankacılık ve havacılık sektöründeki yatırımlarıyla biliniyor. Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, Gennady Timçenko ve Roman Abramoviç bulunuyor.