24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yapılandırma rehberi! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Bu fırsatı kaçırmayın: Vergi, GSS, öğrenci kredisi...

Yapılandırma rehberi! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Bu fırsatı kaçırmayın: Vergi, GSS, öğrenci kredisi...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2021 10:15
Güncelleme:24.05.2021 10:20
Borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı var. Vergi, prim, idari para cezası, genel sağlık sigortası, öğrenci kredisini yatıramayan milyonlarca vatandaşın borcunu yapılandıran hükümet, pandemi sürecini de dikkate alarak barış elini bir daha uzattı. Matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi ve sicil affı ile milyonlarca vatandaş ve işletme nefes alacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son 10 yılın uyuşturucu bilançosu
Son 10 yılın uyuşturucu bilançosu
Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturması
Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturması
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Kirli oyunun perde arkasını A Haber'de anlattı
Kirli oyunun perde arkasını A Haber'de anlattı
HDP'den ortak aday çağrısı
HDP'den ortak aday çağrısı
Başkan Erdoğan'a dev destek
Başkan Erdoğan'a dev destek
3 ilde PKK/KCK operasyonu
3 ilde PKK/KCK operasyonu
Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama
Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama
Başkan Erdoğan kurmaylarıyla toplandı
Başkan Erdoğan kurmaylarıyla toplandı
Provokasyonun perde arkası!
Provokasyonun perde arkası!
Türkiye nasıl bir tuzağa çekiliyor? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın A Haber'de anlattı
Türkiye nasıl bir tuzağa çekiliyor? AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın A Haber'de anlattı
HDP'li isim PKK operasyonunda gözaltına alındı
HDP'li isim PKK operasyonunda gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster