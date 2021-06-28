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Yapılan tüm başvuruları cevapsız bıraktılar! CHP'li İBB 11 haneye doğalgaz vermedi! Vatandaş isyan etti: Biz Türk vatandaşı değil miyiz?

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Giriş: 28.06.2021 10:17
Sultangazi’de yaşadıkları bölgedeki tüm evlere doğalgaz verilmesine rağmen kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadan doğalgaz verilmeyen 11 gecekondu sakini duruma tepki gösterdi. CHP'li İB'ye bağlı İGDAŞ'a yapılan tüm başvurularının cevapsız bırakıldığını söyleyen vatandaşlar, "Sanki bu evlerde yaşayanlar Türk vatandaşı değiller. Bize neden doğalgaz vermiyorlar? Bir açıklama yapsınlar. Evlerimizde suyumuz var, elektriklerimiz var, beyannamemizi veriyoruz, vergimizi ödüyoruz ama doğalgaza gelince vermiyorlar” diyerek isyan ettiler.
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